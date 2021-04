Anzeige





Landgericht Berlin verurteilt Generali Gebäudeversicherung zur Erstattung des Gebäudezeitwerts nach einem Brand VON CHRISTIAN LUBER

Das Landgericht Berlin hat nach Einschaltung der Kanzlei L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft die Generali Versicherung zur Erstattung des Gebäudezeitwerts nach einem Brandschaden verurteilt, nachdem die Versicherung zuvor nur einen Bruchteil des Schadens ersetzt hatte.



Unsere Mandantschaft hatte für eine Immobilie eine verbundene Wohngebäudeversicherung gegen Feuer,- Leitungswasser- und Sturmschäden bei der Generali Versicherung abgeschlossen. Ende 2015 kam es zu einem Brandschaden. Die Generali Versicherung ließ daraufhin durch einen Sachverständigen den Schaden begutachten und zahlte schließlich einen Ausgleich in Höhe des sogenannten Gemeinen Werts, nicht aber des Zeitwerts.



Daher kontaktierte der Versicherungsnehmer den Fachanwalt für Versicherungsrecht, Rechtsanwalt Christian Luber, LL.M., M.A., und bat um rechtliche Unterstützung. Dieser kam nach einer intensiven Prüfung der Unterlagen zu dem Ergebnis, dass die Leistungskürzung rechtsfehlerhaft war. Zunächst wurde daraufhin die Versicherung außergerichtlich zur Leistung aufgefordert. L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft reichte daraufhin Ende 2018 Klage auf Zahlung des Zeitwerts des Gebäudes beim Landgericht Berlin ein. Das Gericht erteilte zuerst den Hinweis, dass in der Tat zur Regulierung des Schadens nicht der Gemeine Wert, sondern der Zeitwert heranzuziehen sei. Zur Bestimmung dessen Höhe holte es ein Sachverständigengutachten ein, das den Zeitwert noch einmal deutlich höher einschätzte. Entsprechend wurde daher die Klage auf den höheren Wert erweitert.



Die Kammer verurteilte schließlich Anfang dieses Jahres die Generali Versicherung zur Zahlung eines hohen fünfstelligen Betrags.



"Für unsere Mandantschaft ist dies natürlich ein erfreuliches Ergebnis," so Rechtsanwalt Christian Luber, LL.M., M.A. von der auf Versicherungsrecht spezialisierte Kanzlei L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft. "Für uns als Kanzlei war das Ergebnis voraussehbar. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Abgrenzung Gemeiner Wert / Zeitwert ist eindeutig. Dass das Landgericht Berlin dem folgte, nachdem wir auf die Vergleichbarkeit der Sachverhalte hingewiesen hatten, war absehbar."



Über die Kanzlei



L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft ist eine inhabergeführte und ausschließlich auf den Gebieten des Versicherungsrechts und des Kapitalmarktrechts tätige Fachkanzlei.



Wir vertreten Versicherungskunden und geschädigte Anleger bundesweit und verfügen hierzu mit dem Kanzleisitz in München und Sprechtagen in Berlin, Hamburg und Köln bundesweit über die Möglichkeit zur persönlichen Betreuung unserer Mandanten. Unsere Rechtsanwälte können auf zahlreiche Erfolge vor deutschen Gerichten zurückblicken. Zentrales Element unserer Mandatsbearbeitung ist die gemeinsame Mandatsbetreuung durch die Partner der Kanzlei. Nur durch eine gemeinsame Mandatsbearbeitung und die Beachtung des Vier-Augen-Prinzips kann die bestmögliche Mandatsbearbeitung sowie eine persönliche und vertrauensvolle Anwalts-Mandanten-Beziehung gewährleistet werden. Fließband-Betreuung und den Einsatz von Berufsanfängern lehnen wir ab.



Unser Credo liegt in der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Dabei können sie sich auf unsere Expertise und langjährige Berufserfahrung verlassen. Dem Begriff der Dienstleistung messen wir große Bedeutung zu. Wir können auf ein breites Netzwerk von Sachverständigen zugreifen und bieten unseren Mandanten somit die sachverständige Untermauerung ihrer Anspruchsbegründung.



Im Zentrum der Mandatsbearbeitung steht stets die persönliche Beziehung zwischen unseren Mandanten und uns. Wir sind jederzeit für unsere Mandanten persönlich erreichbar und stehen ihnen als direkter Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung. Somit müssen unsere Mandanten keine Angst zu haben, alleine gelassen zu werden, sondern können auf unsere professionelle Arbeit vertrauen. Wir sind es seit vielen Jahren gewohnt, gegen Großbanken und Versicherungsgesellschaften anzutreten. Die vielen Prozessgewinne unserer Rechtsanwälte zeigen: Unser Erfolg gibt uns Recht!



Kontakt



Rechtsanwälte Christian Luber, LL.M., M.A., und Aylin Kempf

L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft

München: Morassistraße 18, 80469 München, Tel. 089.999 533 450

Hamburg*: Neuer Wall 63, 20354 Hamburg, Tel. 040.356 763 58

Berlin*: Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Tel. 030.221 869 95

Köln*: Richmodstraße 6, 50667 Köln, Tel. 0221.969 864 13



* Sprechtag nach telefonischer Vereinbarung



Fax 089.999 533 459

Mail info@lp-rechtsanwaelte.com

Web







